قبل وفاته بحادث مروع.. فيديو قديم لـ جورج الراسي يغني مع شقيقته نادين "خد حنيني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

لقي الفنان اللبناني جورج الراسي البالغ من العمر 42 عامًا، مصرعه صباح اليوم السبت، ونقلت قناة "العربية" أن سيارته اصطدمت بالحاجز الوسط على الطريق الفاصل بين الحدود اللبنانية والسورية.

كما توفيت معه في الحادث سيدة شابة تدعى زينة كانت بداخل السيارة التي يقودها الفنان جورج الراسي.

وتداول مقطع فيديو، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للفنان الراحل جورج الراسي وشقيقته الفنانة نادين الراسي.

وظهرت نادين في الفيديو وهي تغني مع شقيقها الراحل أغنية "خد حنيني"، في أحد البرامج.

ومن أشهر أغاني الفنان جورج الراسي: بتمرق تتغندر، أنت اختياري، جايي لعنديك، قلبك حكم، زمان زمان، كيف أوصفك، ضعف العاشقين، استحالة، أنا قاصد.