مقطع فيديو يوضح سبب حادث جورج الراسي المروع .. وتقرير الطب الشرعي يكشف سبب الوفاة

كتب امير فتحي في السبت 27 أغسطس 2022 06:54 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوضح سبب وقوع حادث السير المروع الذي راح ضحيته فجر اليوم الفنان اللبناني ” جورج الراسي ” وصديقته ” زينة المرعبي ” .

والذي وقع عند الحدود السورية اللبنانية أثناء عودة جورج الراسي إلى لبنان عقب إحياؤه لحفل عنائي في سوريا خلال الساعات الماضية .

ويظهر في الفيديو حاجز خرساني في منتصف الطريق وهو الذي اصطدمت به سيارة جورج الراسي وأدى إلى تهشم الجزء الأمامي بها بالكامل نتيجة وجود خلل كبير في غياب الحماية على الحاجز الوسطي على الطريق وعدم وجود أعمدة إنارة .

فجاء في التعليق على الفيديو : ” يبدو أن خلل كبير في غياب الحماية على الفاصل الوسطي كان له دور كبير في المأساة التي وقعت فجر اليوم وأدت إلى وفاة الفنان جورج الراسي والشابة زينة المرعبي ” .

فيما كشفت جريدة (النهار اللبنانية) عن تقرير الطب الشرعي الذي يبين سبب وفاة الفنان جورج الراسي فجاء فيه أن هناك كسور في القفص الصدري والرأس نتيجة الاصطدام القوي بالحاجز الاسمنتي إلا أن الجثة سليمة ولم تتشوه .

وقال ” أشرف الموسوي ” محامي الفنان اللبناني الراحل أن التحقيقات جاء فيها تفاصيل الحادث الذي وقع قبل الحدود اللبنانية بكيلو متر واحد،بعد اجتياز الراسي لنقطة الأمن العام السوري .

وتابع المحامي أشرف الموسوي : ” هو قضاء وقدر نتيجة عدم إنارة الأوتوستراد الدولي وغياب أي مقومات السلامة المرورية بين نقطتي المصنع السوري واللبناني ” .

وأشار الدفاع المدني إلى أن الحادث وقع الساعة 5 و16 دقيقة صباحا، وبسبب تضرر الجزء الأمامي من السيارة بشكل كبير استعان عناصر الدفاع المدني بمعدات الإنقاذ الهيدروليكية واستمرت عملية إخراج الجثتين نحو 40 دقيقة وتم نقلهما إلى مستشفى في بلدة تعنايل .