شكرا لقرائتكم خبر عن التفاصيل الكاملة لأسباب حادث جورج الراسي الذى أودى بحياته.. انعدام الرؤية تمامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يزال خبر وفاة المطرب اللبناني جورج الراسي يفجع قطاعًا كبيرًا من محبيه وجمهوره ممن تألموا لخبر رحيله خاصة أن الجميع اصطدم بذلك الخبر الذى جاء بعد إحيائه حفلاً في الأراضى السورية، في حادث سيارة أودى بحياته هو ومن معه.

وفاة جورج الراسي

قناة onetvlebanon بدورها نشرت التفاصيل الكاملة بحد وصفها للحادث وفقًا لمصادرها مؤخرًا، مؤكدة أن الفنان جورج الراسي دخل الأراضى اللبنانية فور إنهاء حفلة له في سوريا عند الخامسة فجرًا، وقبل وصوله الى حاجز الجيش اللبناني عند نقطة المصنع، ارتطمت سيارته بفاصل أسمنتي تم وضعه لفصل الطريق نحو مسارين، الأول للسيارات والثاني للشاحنات، ولكن وسط انعدام تام للإنارة عليه، وغياب أدنى مقومات السلامة المرورية، ما يدل على الإهمال الرسمي المخزي.

وقد نقلت جثة الراسي إلى مستشفى تعنايل الحكومي، بعد وفاته فورًا برفقة الشابة زينة المرعبي التي كانت معه.



حساب القناة على انستجرام

من ناحية أخرى تداول رواد السوشيال ميديا، فيديوهات لآخر ظهور للمطرب اللبنانى جورج الراسى، فى الحفل الذى أحياه، أمس، فى سوريا، وذلك قبل ساعات من وفاته، حيث إنه خلال عودته من سوريا إلى لبنان بعد انتهاء الحفل وقع الحادث ما أدى لوفاته، وظهر جورج الراسى، فى الفيديوهات متفاعل مع جمهوره الذى كان يصيح بأغانيه طوال الحفل.

وتوفى، صباح اليوم السبت، الفنان اللبنانى جورج الراسى، بحادث سير مروع على طريق المصنع بالقرب من الأمن العام وقد توجه عناصر الدفاع المدنى الى مكان الحادث، وتوفيت أيضًا على الفور الفتاة التى كانت ترافق جورج فى مشواره، وكشفت الصور التى تم نشرها على المواقع الصحفية اللبنانية أن الحادث ضخم جدًا ويبدو أن جورج كان هو يقود السيارة قبل أن يفقد السيطرة عليها.