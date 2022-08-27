شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة وعرض لفيلم "صاحب الحكايات" للمخرجة مارينا إبراهيم بحضور النجمة سيمون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض اليوم فيلم (صاحب الحكايات) تأليف وإخراج مارينا إبراهيم، الساعة السابعة بمتحف الطفل بمصر الجديدة بحضور النجمة سيمون والناقدة السينمائية ماجدة موريس والمخرج رضا شوقى، ويعقب عرض الفيلم ندوة ومناقشة مع مخرجته وبعض من صناعه .

فيلم "صاحب الحكايات" تأليف فيلم روائى قصير مدته 10 دقائق ، وإخراج مارينا ابراهيم،وهو مشروع تخرج من المدرسة العربية للسينما والتليفزيون ‏بإشراف من د.منى الصبان. ‏

تدور أحداث الفيلم حول شخصية "كريم نبيل" الذى يختفى فجأة وبعد سنة من اختفائه يسمع عنه أصدقاؤه وعائلته قصص غريبة ومختلفة كأن كل قصة تتحدث عن شخص مختلف تماما، وفى النهاية يعود كريم لأصدقائه.

وعائلته فى يوم 30 يونيو 2013، والفيلم تمثيل: كيرلس أمير، إبراهيم يوسف، أوليفيا عاطف، جرجس سامح، إبراهيم سمير، نورا نبيل، جورجينو عادل، كيرلس فتحى، كريم نبيل، ماريا سامى.

فيلم (صاحب الحكايات) حصل على جائزة افضل فيلم مصرى فى مهرجان (مومباى الدولى ) للفيلم القصير بالهند، كما شارك فى المهرجان القومى للسينما المصرية و مهرجان العودة السينمائى الدولى بفلسطين.

يذكر أن مخرجة الفيلم مارينا إبراهيم عضو بنقابة المهن السينمائية وهي خريجة المدرسة العربية للسينما والتليفزيون، وعضو اتحاد كتاب مصر، واحد كتاب صفحة اجراس الأحد بجريدة الجمهورية .