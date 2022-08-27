الظهور الأخير للفنان ” جورج الراسي ” قبل ساعات قليلة من وفاته

كتب امير فتحي في السبت 27 أغسطس 2022 02:48 مساءً - توفي فجر اليوم السبت الفنان اللبناني ” جورج الراسي ” شقيق الفنانة ” نادين الراسي ” عن عمر ناهز 39 عاما من جراء حادث سير مروع عند الحدود السورية اللبنانية في طريقة للعودة إلى لبنان عقب إحياؤه لحفل غنائي في سوريا .

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للراحل جورج الراسي قبل ساعات قليلة من وفاته من حفله في سوريا الذي شهد حضور عدد كبير من محبيه وجمهوره ظهر به وهو يغني أغنية (هالله يا جمالو) للفنان الراحل ” صباح فخري ” .

وعن تفاصيل الحادث فقد اصطدمت سيارة جورج الراسي بحاجز في الطريق بشكل قوي تسبب في أضرار بالغة للسيارة وتحطم الجزء الأمامي بها بشكل كامل وفقا للصور التي تم نشرها .. وكان برفقته امرأة والتي توفيت هي الأخرى .