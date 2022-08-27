 نسرين طافش تحسم الجدل حول انفصالها عن زوجها

كتب امير فتحي في السبت 27 أغسطس 2022 02:48 مساءً - حسمت الفنانة ” نسرين طافش ” الذي أثير في الأيام الماضية حول انفصالها عن زوجها خبير العلاج بالطاقة ” شريف شرقاوي ” .

وذلك بعد قيامها بحذف جميع الصور التي تجمعهما بزوجها شريف شرقاوي عبر حسابها على إنستجرام بشكل مفاجئ .

حيث أعادت نسرين طافش نشر الصور التي حذفتها من جديد على حسابها بموقع إنستجرام والتي لم تكشف حتى الآن عن سبب حذفها لها .

وكان شريف شرقاوي قد خرج بمنشور له عبر حسابه على إنستجرام أعرب من خلاله عن غضبه من تلك الشائعات ونافيا لما يتردد بانفصاله عن نسرين طافش .

فكتب قائلا : ” نسرين طافش زوجتي وست الستات كلها، نسرين لها مطلق الحرية في التحكم في صور صفحتها .. من فضلكم سيبوا الناس تعيش بحرية واستخدموا طاقتكم فيما يفيدكم ” .