 نسرين طافش تحسم الجدل حول انفصالها عن زوجها

كتب امير فتحي في السبت 27 أغسطس 2022 02:48 مساءً - حسمت الفنانة ” نسرين طافش ” الذي أثير في الأيام الماضية حول انفصالها عن زوجها خبير العلاج بالطاقة ” شريف شرقاوي ” .
وذلك بعد قيامها بحذف جميع الصور التي تجمعهما بزوجها شريف شرقاوي عبر حسابها على إنستجرام بشكل مفاجئ .
حيث أعادت نسرين طافش نشر الصور التي حذفتها من جديد على حسابها بموقع إنستجرام والتي لم تكشف حتى الآن عن سبب حذفها لها .
وكان شريف شرقاوي قد خرج بمنشور له عبر حسابه على إنستجرام أعرب من خلاله عن غضبه من تلك الشائعات ونافيا لما يتردد بانفصاله عن نسرين طافش .
فكتب قائلا : ” نسرين طافش زوجتي وست الستات كلها، نسرين لها مطلق الحرية في التحكم في صور صفحتها .. من فضلكم سيبوا الناس تعيش بحرية واستخدموا طاقتكم فيما يفيدكم ” .
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