أنباء عن وفاة الفنانة ميرفت أمين بعد تعرضها لأزمة صحية

كتب امير فتحي في السبت 27 أغسطس 2022 02:48 مساءً - تصدرت الفنانة ” ميرفت أمين ” مواقع التواصل الاجتماعي وقائمة محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية بعد تداول أنباء عن وفاتها من جراء تعرضها لأزمة صحية .

ونفت الفنانة ميرفت أمين هذه الأنباء في مداخلة هاتفية لبرنامج (خط أحمر) المذاع على قناة الحدث اليوم ويقدمه الإعلامي ” محمد موسى ” وعلقت في بداية حديثها على ذلك ساخرة فقالت : ” أنا المرحومة ميرفت أمين ” .

وتابعت الفنانة المصرية مشيرة إلى تأثير مثل هذه النوعية من الأخبار على المحيطين بمن أطلقت عليهم وما يصيبهم من قلق وحزن متسائلة عن الغرض من إطلاق تلك الشائعات واصفة ذلك بأنه (شر) .

وأضافت : ” الواحد اتعود على حاجات يا بيجوزوني ودلوقتي بقو بيموتوني .. كل فترة بينوبني من الحب جانب لكن أنا مبتفرقش معايا لكن بتفرق لو مثلا بنتي مش قادرة توصلي وسمعت حاجة زي كده ” .

وواصلت ميرفت أمين : ” ليه بتعمل ربكة في الأسرة والأصدقاء وليه كده .. نهال عنبر كلمتني وقالتلي من غير ما اسألك أنا عمالة أرد وبقول مفيش الكلام ده خالص .. شائعة سخيفة ” .

وعن حقيقة تعرضها لوعكة صحية في الفترة الماضية قالت الفنانة ميرفت أمين : ” ولا حتى وعكة صحية ولا أنفلونزا ” .