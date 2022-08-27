بعد ضجة زواجها للمرة الثانية من أبو هشيمة.. ياسمين صبري تفاجئ الجميع بهذه الصورة والجمهور: اتجوزتوا فعلًا!! – شاهد

كتب امير فتحي في السبت 27 أغسطس 2022 02:48 مساءً - كشفت النجمة المصرية ياسمين صبري، عن أحدث لقطات لها من داخل إحدى الطائرات الخاصة، ونشرتها عبر صفحتها الخاصة على “إنستجرام“.

وظهرت الفنانة المصرية الشابة داخل طائرة خاصة فخمة حيث اعتمدت في إطلالتها على بنطال باللون الأبيض وتوب باللون الرمادي أما من ناحية الشعر فإعتمدت على الشعر المنسدل.

وهذه أول صورة تظهر فيها ياسمين صبري في طائرة خاصة منذ انفصالها عن أحمد أبو هشيمة مادفع البعض للتعليق بالقول:”اتجوزتيه مرة تانية؟.

كما لاقت الصورة تفاعل كبير من قبل الجمهور والمتابعين حيث أشادوا بأناقتها معبرين عن حبهم الكبير لها.

أنباء حول عودة الثنائي ياسمين صبري وأبو هشيمة:

وكانت ياسمين صبري، قد نشرت منذ أيام صورة لها أثارت جدلًا بسبب تشابه المكان الذي التُقطت لها الصورة فيه بنفس المكان الذي كان يتواجد فيه طليقها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، ونشر لقطة منه قبل أن تنشر ياسمين صبري صورتها بأيام قليلة.

وظهر كل من أحمد و ياسمين بصور لهما من نفس المكان، حيث تبين من خلال الصور التي نشراها عبر «تويتر» أنهما متواجدان في المكان نفسه.

وتساءل حينها متابعو النجمة ياسمين صبري وطليقها، هل عاد الثنائي مرة أخرى؟ البداية كانت منذ أيام عندما نشرت ياسمين لقطات لها في عطلتها الصيفية من إحدى المناطق الساحلية، وفي إحدى اللقطات كانت تبدو ياسمين على متن يخت فاخر وسط البحر.

ياسمين صبري ما بعد الانفصال:

وكان انفصال أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري، قد تم في شهر مايو الماضي وذلك دون الكشف عن أسباب الانفصال.

وكانت الفنانة ياسمين صبري تشارك جمهورها خلال الفترة الأخيرة، وبعد انفـصالها عن رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة العديد من الصور من رحلاتها المختلفة.

وقررت ياسمين صبري قضاء عطلتها بعد الانفصال، في جزيرة موريشيوس لتستمتع بوقتها وتقضي وقتا ممتعا بين الرياضة واليوجا كما ظهرت داخل كابينة إحدى الطائرات التي قامت برحلة على متنها.

كما سبق لياسمين وشاركت مجموعة صور لها من على اليخت يوم 4 يوليو/تموز قبل يوم واحد من مشاركة أحمد لصورته على على تويتر.

ياسمين صبري أيضًا تألقت بلوك لامع في مهرجان كان السينمائي، وظهرت بفستان مدرج من ألوان البنفسجي والليلاك، وخطفت الأنظار بأناقتها أثناء سيرها على السجادة الحمراء بكان.

ياسمين صبري تعود إلى نشاطها الفني:

على جانب آخر، تستكمل الفنانة الشابة ياسمين صبري تحضيرات فيلمها الجديد “فيلم شغل عصابات” خلال الفترة المقبلة، حيث تخوض به أولى بطولاتها المطلقة في السينما.

ووقع الاختيار على السيناريست أيمن وتار لكتابة سيناريو وحوار الفيلم الذى تدور أحداثه في إطار لايت، فيما يجرى اختيار مخرج للعمل تمهيدًا لترشيح الفنانين المشاركين فى البطولة.

كما أن الفنانة ياسمين صبري، تشارك في بطولة فيلمها الجديد “صقر المحروسة” مع النجم أحمد عز، وينتمي فيلم “صقر المحروسة” إلى الأعمال التاريخية، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج أحمد علاء.

ياسمين صبري غابت هذا العام عن دراما رمضان 2022، وكان أحدث أعمالها “مسلسل فرصة تانية” معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج ‏مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أحمد مجدى، أيتن عامر،هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغنى، ‏سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر،عمر الشناوي.

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