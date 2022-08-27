شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لوبيز تهدى بن أفليك أغنية خاصة وعرض راقص بحفل زفافها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهدت جينيفر لوبيز، زوجها بن أفليك، وحضور حفل زفافهم، أداء غنائى عاطفى خلال حفل الزفاف فى جورجيا، نهاية الأسبوع الماضى، حيث صعدت النجمة البالغة من العمر 53 عامًا، إلى منصة الرقص أمام الممثل البالغة من العمر 50 عامًا، والذى كان جالسًا على كرسى أمامها، وقامت بأداء وصلة رقص مع اثنين من الراقصين وأدت أغنية مخصصة لزوجها الجديد.

تضمنت الأغنية المحببة كلمات لطيفة للغاية حيث غنت جينيفر عن العاطفة والحب لزوجها، وحسبما نشر موقع "ديلى ميل" البريطاني، قالت كلمات الأغنية "أستطيع أن أشعر بالشغف فى عينيك / ما زلت أحبك / أنت تعلم أننى لا أستطيع الحصول على ما يكفى منك / أنت تعلم أننى لا أستطيع الحصول على ما يكفى منك".



بن افليك يجلس امام جي لو وهي تغني له

ومن المؤكد أن بن أفليك، بدا مستمتعًا بالأداء الخاص وشوهد مبتسمًا لعروسه الجميلة، وفى إحدى اللقطات، وجهت "جى لو" الميكروفون فى اتجاه "بن" ودعته للغناء معها.

وعلى جانب آخر، أكد موقع الديلى ميل، أن تكلفة زفاف جى لو، وبن أفليك، وصلت إلى 400 ألف دولار، وهو الحفل الذى شهد حضور مشاهير من أصدقاء الثنائى ممن حرصوا على الاحتفال معهما بتلك المناسبة.



جينيفر لوبيز تغني لـ بن أفليك في حفل زفافهما

وكان الثنائى جينيفر لوبيز، وبن أفليك، احتفلا مؤخرًا بحفل زفافهما للمرة الثانية خلال أقل من شهر، حيث نشر موقع foxnews عدة صور من الحفل، سواء عن طريق التقاط صور المدعوين للحفل ممن حرصوا على التواجد برفقة الثنائى، أو صورة تم التقاطها لأشهر زوجين فى هوليود حاليًا، ظهرا فيها وهما يرتديا اللون الأبيض.

ومن أشهر المدعوين الذين حرصوا على الحضور الممثل مات ديمون الذى يعد أقرب أصدقاء بن أفليك، إذ التقطت عدة صور له وهو يرتدى الكاب ويتواجد بين المدعوين حينما وصل لمقر الحفل، بالإضافة لكيفن سميث وغيرهم من المشاهير.



جينيفر لوبيز تقدم اغنية خاصة لافليك في زفافهما