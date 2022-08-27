شكرا لقرائتكم خبر عن كيم كاردشيان تتفوق على هيلارى كلينتون فى مسابقة للمعلومات القانونية "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرضت وزيرة الخارجية والمرشحة الرئاسية السابقة هيلارى كلينتون، لهزيمة مفجعة فى اختبار مباشر للمعرفة القانونية أمام نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان، حسبما نشر موقع "ديلى ميل" البريطانى، حيث تفوقت نجمة تليفزيون الواقع على المحامية السابقة كلينتون، بنتيجة 11-4 فى الاختبار، وفى مسابقة للمعلومات القانونية التى كانت جزءًا من برنامج تليفزيونى تقدمه ابنة كلينتون، تشلسى، حيث أبهرت كيم كاردشيان، منافستها المرشحة الرئاسية السابقة، وابنتها مقدمة البرنامج.

والتقت الأم وابنتها مع كارداشيان، التى أعلنت فى ديسمبر أنها اجتازت أول اختبار لها فى مجال القانون، لمناقشة عملها فى مجال العدالة الجنائية، والذى وصفته المرشحة الديمقراطية السابقة للرئاسة ووزيرة الخارجية السابقة، هيلارى كلينون، بأنه "أمر مثير للإعجاب".



نتيجة مسابقة كيم كاردشيان وهيلارى كلينتون

وحسب التقرير عرضت كارداشيان معرفتها "المثيرة للإعجاب" بالقانون الأمريكى، من خلال الفوز فى مسابقة قانونية، والتى تتكون من أسئلة حول مواضيع مثل استخدام القوة المفرطة من قبل السلطات القانونية، وانتصرت كارداشيان بطريقة "ساحقة" على كلينتون بنتيجة 11-4 فى الإجابات.

كلينتون، الحاصلة على شهادة فى القانون من جامعة ييل، قالت مازحة إن "خسارتها كانت موجعة"، فيما أشارت كارداشيان، فى الحلقة، إلى أنها بعد عامها الأول من الدراسة القانونية من خلال تدريب مهنى مع مكتب محاماة فى سان فرانسيسكو، كان اجتياز ما يسمى بامتحان رخصة المحاماة الأول، أمرًا صعبًا، وأنها رسبت فيه مرتين قبل أن تنجح فى الثالثة.



منافسة قانونية بين هيلارى كلينتون و كيم كاردشيان

وعلى جانب آخر، صنفت نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان، ضمن قائمة أغنى سيدات العالم، فحسب موقع الديلى ميل، زادت القيمة الصافية لثروتها نجمة، لتصل إلى ما يقدر بنحو 1.8 مليار دولار، بعد صفقة تمويل جديدة ضاعفت من قيمة علامتها التجارية.

وكشف التقرير أن قيمة العلامة التجارية التى تمتلكها كيم كاردشيان وصلت إلى 3.2 مليار دولار بعد صفقة تمويل جديدة، مما زاد صافى ثروتها بمقدار 600 مليون دولار، ووفقًا لمجلة فوربس، فقد وصل صافى ثروة كيم كارداشيان إلى ما يُقدر بنحو 1.8 مليار دولار بعد تلك الزيادة، وأفادت الإحصائيات أنه تم ضخ 240 مليون دولار أخرى فى الشركة بعد أن قامت كيم ومديرى أعمالها بجلب مستثمرين جدد، مما رفع قيمة الشركة إلى 3.2 مليار دولار بعدما كانت 1.6 مليار دولار فى أبريل الماضي.