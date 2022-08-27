شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية "يا ديب" و"لا يمكن".. أشهر ما غنى جورج الراسي.. ووفاته صدمت الوسط الغنائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خبر صادم تلقاه الوسط الفني في لبنان والدول العربية، بوفاة المطرب جورج الراسى في حادث سير مروع، ما دب الحزن على أغلب نجوم الطرب في الوطن العربى، وهو الأمر الذى جعل النجوم ينعون وفاة الراسى بكلمات مؤثرة وقال سلطان الطرب جورج وسوف: أنه تلقى خبر مفجع وخبر حزين صباح اليوم، كتير بكير يا جورج، الله يصبر أهله وأهل الفتاة اللى كانت معه.

كان جورج الراسى قد اشتهر بصوته القريب من سلطتان الطرب جورج وسوف.

جورج الراسى ساعده والده في تنمية صوته حيث كان عازف عود وشجعه على تدريبات صوته حتى يصبح محترف، وقدم نفسه للجمهور من خلال الحفلات وهو في عمر الـ 16 عامًا، عام 1995 قدم أولى أغانيه مين يا حبيبي مين، ثم اشتهر بعد ذلك بعدة أغنيات في الوطن العربى، ومنها أغنية "ديب" ولاقت نجاحا كبيرا في الوطن العربى، ثم بعدها قدم اغنية لا يمكن، لتمكن الراسى من تكوين قاعدة جماهيرية لا بأس بها، ثم وصلت أغنياته إلى أم الدنيا مصر وانطلق وقدم العديد من الاغانى بعدها .