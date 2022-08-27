شكرا لقرائتكم خبر عن آخر ظهور لـ جورج الراسى بحفله فى سوريا قبل وفاته بساعات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداول رواد السوشيال ميديا، فيديوهات لآخر ظهور للمطرب اللبنانى جورج الراسى، فى الحفل الذى أحياه، أمس، فى سوريا، وذلك قبل ساعات من وفاته، حيث إنه خلال عودته من سوريا إلى لبنان بعد انتهاء الحفل وقع الحادث ما أدى لوفاته، وظهر جورج الراسى، فى الفيديوهات متفاعل مع جمهوره الذى كان يصيح بأغانيه طوال الحفل.

وتوفى، صباح اليوم السبت، الفنان اللبنانى جورج الراسى، بحادث سير مروع على طريق المصنع بالقرب من الأمن العام وقد توجه عناصر الدفاع المدنى الى مكان الحادث، وتوفيت أيضًا على الفور الفتاة التى كانت ترافق جورج فى مشواره، وكشفت الصور التى تم نشرها على المواقع الصحفية اللبنانية أن الحادث ضخم جدًا ويبدو أن جورج كان هو يقود السيارة قبل أن يفقد السيطرة عليها.

ونقل الدفاع المدنى الجثتين الى مستشفى تعنايل الحكومي، بعد وقوع الحادث بين على الحدود اللبنانية السورية حيث كان عائد جورج الراسى من احيا حفله بسوريا، حسبما نشر موقع onetvlebanon.

ولد جورج الراسى فى عائلة فنية فوالده عازف عود، وتمكن من متابعة قدراته الصوتية والفنية. وأول عقد أمضاه جورج الراسى كان فى عمر الـ16 عاما مع نادى "أوبسيون"، لإحياء حفلات فنية إذ كانت هى فرصته الأساسية للقاء الجمهور.

التقى جورج الراسى عام 1995 بالملحن المشهور سمير قبطي، وأقنعت قدرات جورج سمير، ليصير الأخير منتجه الخاص، فكانت أول ثمرات هذ التعاون أغنية "مين يا حبيبى مين". وبعدها تدرب على اليد الموسيقار شاكر الموجى حيث تمكن بالتعاون معه من إنزال البوم "حكاية" الذى كانت معظم أغانيه ملحنة من قبله.