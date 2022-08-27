شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل وفاة جورج الراسي فى حادث مروع على الحدود اللبنانية السورية (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناول تليفزيون ”الخليج 365” في تغطية إخبارية فنية خاصة تفاصيل وفاة المطرب اللبناني جورج الراسي الذي وفاته المنية إثر حادث سير مروع على الطريق الدولي الفاصل بين الحدود اللبنانية – السورية.

سبب وفاة جورج الراسي

وجاءت تفاصيل الحادث كالتالي: المطرب اللبناني جورج الراسي كان راجعا من دمشق بعد إحيائه حفلا غنائيا وكانت ترافقه صديقته زينة المرعبي التي توفيت بعد دقائق من الحادث إثر اصطدام السيارة بالحاجز الأوسط على الطريق الدولية الفاصلة بين الحدود اللبنانية السورية.

وفاة جورج الراسي

كان الراحل جورج الراسي يسير بسرعة كبيرة وهذا ما جعله يفقد السيطرة على السيارة فاصطدم بحاجز صخري في الطريق وتهشمت سيارته بشكل مفزع، وحسب تصريحات عناصر الدفاع المدني بمركز المصنع تم سحب جثمان جورج الراسي والفتاة المرافقة له من داخل السيارة ونقلهما إلى أقرب مستشفي ولكن توفي جورج وصديقته بمجرد وصولهم للمستشفي.

الفنان جورج الراسي من مواليد عام 1982، وهو من عائلة فنية فوالده عازف عود شهير في الوسط الموسيقي اللبناني، وشقيقته الفنانة نادين الراسي، ودخل جورج الراسي عالم الغناء كمحترف في عمر الـ16 سنة، وتزّوج لأول مرة من سيدة خارج الوسط كانت تعمل في مجال الهندسة ، ثم تزوج مرة ثانية من عارضة الأزياء جويل حاتم ، لكن لم يستمر هذا الزواج وانفصل الراسي عن جويل بعد انجابهما طفل سموه "جو".

جورج الراسي كان صوته مميزًا جدًا وكانت طبقة صوته وأدائه قريب من صوت الفنان جورج وسوف لدرجة انك عندما تسمع جورج الراسي تعتقد أنه صوت جورج وسوف الذي نعاه في تغريدةٍ عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الإجتماعي تويتر وقال: "شو هالخبر الحزين صباح اليوم، كتير بكّير يا جورج. الله يصبّر اهل الفنان جورج الراسي على هالكارثة وأهل الصبية يللي كانت برفقتو. خالص التعازي لكل محبّي جورج الراسي".