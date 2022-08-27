أول تعليق من إليسا بعد سماعها خبر وفاة جورج الراسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعربت المطربة اللبنانية عن حزنها الشديد وصدمتها بعد سماعها خبر وفاة الفنان جورج الراسي في حادث مروع، صباح اليوم، عقب عودته من إحياء حفل غنائي له في سوريا.

وفي أول تعليق لإليسا، كتبت عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "الله يرحم جورج الراسي ويصبر عيلته وأهله، خبر بشع وشاب بأول عمره بيكون ضحية حوادث السير اللي عم تسرق خيرة شبابنا".

وأضافت :"نفسو بالسما يارب وتعازي الخاصة للصديقة نادين الراسي".

ولقي الفنان اللبناني جورج الراسي البالغ من العمر 42 عامًا، مصرعه صباح اليوم السبت، ونقلت قناة "العربية" أن سيارته اصطدمت بالحاجز الوسط على الطريق الفاصل بين الحدود اللبنانية والسورية.

كما توفيت معه في الحادث سيدة شابة تدعى زينة كانت بداخل السيارة التي يقودها الفنان جورج الراسي.

من أشهر أغاني الفنان جورج الراسي: بتمرق تتغندر، أنت اختياري، جايي لعنديك، قلبك حكم، زمان زمان، كيف أوصفك، ضعف العاشقين، استحالة، أنا قاصد.