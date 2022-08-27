أول تعليق من تامر حسني بعد حفله في جدة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعرب الفنان تامر حسني عن سعادته بعد إحيائه حفل غنائي في جدة، مؤخرًا، بالمملكة العربية السعودية.

ونشر تامر صورًا من الحفل، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وفي أول تعليق له قال: "حفل أسطوري مع جمهور جدة العظيم، في السعودية، كل الشكر ليكم".

وأدى النجم تامر حسني، مناسك العمرة بالمملكة العربية السعودية، بصحبة عدد من أصدقائه.

يذكر أن تامر حسني طرح مؤخرا، ألبومه الجديد "عشأنجي" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" وهو من إنتاج شركة "روتانا".

يُعرض لـ تامر حسني حاليا بدور العرض السينمائي فيلم "بحبك" من تأليفه وإخراجه وبطولته إلى جانب هنا الزاهد، هدى المفتي، حمدي المرغني ومدحت إسماعيل (تيخة)، وعدد من الفنانين.