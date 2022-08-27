بعد وفاة شقيقها في حادث.. نادين نجيم توجه رسالة لـ نادين الراسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم رسالة للفنانة نادين الراسي شقيقة المطرب جورج الراسي، الذي رحل اليوم إثر تعرضه لحادث سير مروع، عقب عودته من إحياء حفل غنائي في سوريا.

وكتبت نادين، عبر حسابها بموقع تويتر": "بعرف ما في كلام بيقدر يواسيكي، وبعرف حزنك كبير كتير ويلي صار فاجعة كبيرة، بتمنى من كل قلبي الله يعطيكي الصبر والقوة أنتي وعيلتك، الله يرحم خيك جورج وتكون نفسه في السما".

وأضافت "كلنا حدك حبيبتي نادين، كوني قوية بحبك كتير، الله يرحم روحه وتكون نفسه بالسما".

ولقي الفنان اللبناني جورج الراسي البالغ من العمر 42 عامًا، مصرعه صباح اليوم السبت، ونقلت قناة "العربية" أن سيارته اصطدمت بالحاجز الوسط على الطريق الفاصل بين الحدود اللبنانية والسورية.

كما توفيت معه في الحادث سيدة شابة تدعى زينة كانت بداخل السيارة التي يقودها الفنان جورج الراسي.

من أشهر أغاني الفنان جورج الراسي: بتمرق تتغندر، أنت اختياري، جايي لعنديك، قلبك حكم، زمان زمان، كيف أوصفك، ضعف العاشقين، استحالة، أنا قاصد.