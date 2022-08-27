تعرض لمحاولة قتل ورحل بحادث مروع وشقيقته نجمة.. من هو جورج الراسي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

سيطر الحزن على الوسط الفني صباح اليوم السبت 27 أغسطس، بعد انتشار خبر وفاة المطرب اللبناني جورج الراسي، إثر تعرضه لحادث سير مروع، بعد انتهائه من إحياء حفل غنائي في سوريا، وفي طريقه لعوده إلى لبنان.

وحرص على تقديم واجب التعازي في جورج عبر مواقع التواصل الاجتماعي عدد كبير من نجوم الغناء في العالم العربي، بينهم: جورج وسوف، وائل كفوري، نانسي عجرم، هيفاء وهبي، وائل جسار.

من هو جورج الراسي؟

- ولد جورج في قرية سلامون القماش في لبنان، عام 1980.

- شقيق الفنانة نادين الراسي.

- عشق حب الفن في سن مبكر ووجد تشجيع من أسرته، وبدأ في احتراف العمل به وعمره 16 عامًا تقريبا.

- حققت أغنيته لا تسألني كيف بغار نجاحا كبيرًا وكانت سببا في شهرته.

- منذ بدايته والجمهور يربط بين صوته وصوت "سلطان الطرب" جورج وسوف، ويشيرون إلى تشابه نبرة صوته مع الفنان الكبير وطريقته أيضا في الغناء.

- له ابن وحيد يُدعى جو من طليقته جويل حاتم، وهي برازيلية من أصل لبناني.

- سجل مشواره الفني طرحه أكثر من ألبوم غنائي، منهم: سهرة الليل في 1996، حكاية عام 1998، صبت الهدف في 2000، ولا يمكن عام 2001، وبعده بعام واحد طرح جاي تعتذر، وفي 2011 قدم ألبوم بعنوان حمد الله على السلامة.

- من أشهر كليباته: سهرة الليل، جاي تعتذر، قلبي مات، الحب المجنون.

- في حوار له مع سيدتي.نت عام 2016، كشف عن تعرضه لمحاولة قتل، وقال عنها: وقال "هناك من استأجر قتلة مأجورين ودفع لهم المال لقتلي. وقع الحادث عند عودتي من البحر مع جويل وإبننا جو، ويبدو أن هناك من كان يراقبني، وعندما وصلت بسيارتي إلى الباركينج شعرت أن هناك خطراً ما يحدق بي، فنزلت من السيارة بسرعة، وإذ بعدد من الأشخاص الملثمين يمتطون دراجات نارية، يتوجهون عكس السير نحو سيارتي من الناحية الأخرى لموقف السيارات، ويرمون البنزين عليها ويضرمون النار بها ظناً منهم أنني لا أزال بداخلها، بهدف إحراقي وقتلي، كما كانت هناك سيارة ترصد تحركاتهم".

- طرح الراسي مؤخرًا وتحديدا في يونيو الماضي أغنية جديدة حملت عنوان بعمل بأصلي.

- جورج رحل عن عالمنا عن عمر يناهز 42 عامًا إثر تعرضه لحادث سير على طريق دولي في منطقة البقاع شرق لبنان على الحدود مع سوريا.