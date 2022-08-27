أول تعليق من طليقة جورج الراسي على خبر وفاته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعربت جويل حاتم طليقة الفنان جورج الراسي عن حزنها وصدمتها الشديدة بعد سماعها خبر وفاة طليقها، صباح اليوم.

وفي أول تعليق كتب جويل رسالة، عبر خاصية "القصص القصيرة"، عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

وجاء في الرسالة: "بليز عم برجف، ما قادرة رد بليز، يسوع، ساعدوني"، كما نقلت قناة "أون تي في" لبنان.

ولقي الفنان اللبناني جورج الراسي البالغ من العمر 42 عامًا، مصرعه صباح اليوم السبت، ونقلت قناة "العربية" أن سيارته اصطدمت بالحاجز الوسط على الطريق الفاصل بين الحدود اللبنانية والسورية.

كما توفيت معه في الحادث سيدة شابة تدعى زينة كانت بداخل السيارة التي يقودها الفنان جورج الراسي.