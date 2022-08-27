وائل جسار ينعى جورج الراسي بهذه الكلمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعى المطرب اللبناني وائل جسار، الفنان جورج الراسي، الذي رحل اليوم إثر تعرضه لحادث سير، عقب عودته من إحياء حفل غنائي في سوريا.

ونشر جسار صورة الراسي، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "بكرت كتير يا جورج، الله يرحمك ويصبر أهلك ومحبينك".

ولقي الفنان اللبناني جورج الراسي البالغ من العمر 42 عامًا، مصرعه صباح اليوم السبت، ونقلت قناة "العربية" أن سيارته اصطدمت بالحاجز الوسط على الطريق الفاصل بين الحدود اللبنانية والسورية.

كما توفيت معه في الحادث سيدة شابة تدعى زينة كانت بداخل السيارة التي يقودها الفنان جورج الراسي.