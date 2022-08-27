قبل 6 أيام من رحيله.. آخر ما كتبه جورج الراسي على "انستجرام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

سجل حساب الفنان اللبناني جورج الراسي على انستجرام، ابتعاده عن مشاركة أي صورة أو نشاط مع جمهور على مدار 6 أيام سبقت وفاته اليوم السبت 27 أغسطس، إثر تعرضه لحادث سير أليم.

جورج نشر يوم 20 أغسطس آخر مشاركاته على حسابه الرسمي بالموقع، والذي كان عبارة عن فيديو ترويجي لحفلته الأخيرة، والتي أحياها أمس 26 مارس في دمشق بسوريا، ورحل بعد انتهائه منها بساعات في طريق عودته إلى لبنان، واكتفى وقتها الراسي بكتابة كلمتين بالإنجليزية "كونوا هناك".

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا فيديو لـ الراسي، يظهر فيه وهو يغني أمام الجمهور الذي حضر الحفل، مجموعة من الأغاني التي اشتهر بتقديمها في حفلاته.

جورج الراسي فنان لبناني، ولد في قرية سلامون القماش بلبنان، وهو شقيق الفنانة اللبنانية نادين الراسي.

ولقي الفنان اللبناني جورج الراسي مصرعه صباح اليوم السبت، ويبلغ 42 عامًا، ونقلت قناة "العربية" أن سيارته اصطدمت بالحاجز الوسط على الطريق الفاصل بين الحدود اللبنانية والسورية.

كما توفيت معه في الحادث سيدة شابة تدعى زينة كانت بداخل السيارة التي يقودها الفنان جورج الراسي.