آخر فيديو لـ جورج الراسي أثناء غنائه بحفل في سوريا قبل وفاته بساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للمطرب اللبناني جورج الراسي، الذي رحل عن عالمنا قبل ساعات، إثر تعرضه لحادث سير مروع، أثناء عودته إلى لبنان بعد إحياء حفل غنائي في سوريا.

يظهر الراسي في الفيديو وهو يغني أمام الجمهور الذي حضر الحفل، مجموعة من الأغاني التي اشتهر بتقديمها في حفلاته.

جورج الراسي فنان لبناني، ولد في قرية سلامون القماش بلبنان، وهو شقيق الفنانة اللبنانية نادين الراسي.

ولقي الفنان اللبناني جورج الراسي مصرعه صباح اليوم السبت، ويبلغ 42 عامًا، ونقلت قناة "العربية" أن سيارته اصطدمت بالحاجز الوسط على الطريق الفاصل بين الحدود اللبنانية والسورية.

كما توفيت معه في الحادث سيدة شابة تدعى زينة كانت بداخل السيارة التي يقودها الفنان جورج الراسي.