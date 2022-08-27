هيفاء وهبي عن وفاة جورج الراسي: خبر حزين كتير.. لروحك السما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نعت الفنانة هيفاء وهبي، عبر حسابها على موقع تويتر، المطرب الراحل جورج الراسي، الذي غادر عالمنا قبل ساعات إثر تعرضه لحادث سير مروع، عقب عودته من إحياء حفل غنائي في سوريا.

وكتبت هيفاء: "خبر حزين كتير.. الفنان جورج الراسي لروحك السما ولعيلتك التعزية.. الله يصبّر قلبك نادين".

جورج الراسي فنان لبناني، ولد في قرية سلامون القماش بلبنان، وهو شقيق الفنانة اللبنانية نادين الراسي.

ولقي الفنان اللبناني جورج الراسي مصرعه صباح اليوم السبت، ويبلغ 42 عامًا، ونقلت قناة "العربية" أن سيارته اصطدمت بالحاجز الوسط على الطريق الفاصل بين الحدود اللبنانية والسورية.

كما توفيت معه في الحادث سيدة شابة تدعى زينة كانت بداخل السيارة التي يقودها الفنان جورج الراسي.