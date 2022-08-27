وائل كفوري ناعيا جورج الراسي: بكيتنا.. الله يرحمك ويصبر الأهل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نعى الفنان وائل كفوري، عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، ابن موطنه الفنان اللبناني جورج الراسي، والذي غادر عالمنا صباح اليوم السبت، إثر تعرضه لحادث سير مروع، عقب عودته من إحياء حفلا غنائيا في سوريا.

وكتب كفوري: "بكّيتنا يا جورج! الله يرحَمك ويرحَم الصبيّة اللي كانت برفقتك والله يصبّر الأهل".

ولقي الفنان اللبناني جورج الراسي البالغ من العمر 42 عامًا، مصرعه صباح اليوم السبت، ونقلت قناة "العربية" أن سيارته اصطدمت بالحاجز الوسط على الطريق الفاصل بين الحدود اللبنانية والسورية.

كما توفيت معه في الحادث سيدة شابة تدعى زينة كانت بداخل السيارة التي يقودها الفنان جورج الراسي.