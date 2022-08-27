أنا عايزاك.. رد فعل عنيف من ياسمين عبد العزيز على معجبة تحرشت لفظيًا بـ أحمد العوضي.. صور وتفاصيل

كتب امير فتحي في السبت 27 أغسطس 2022 12:50 مساءً - تصدرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز محركات البحث على جوجل خلال الساعات الماضية بعد ردها على إحدى معجبات الفنان أحمد العوضي

تعرّض الفنان أحمد العوضي لموقف محرج أمام زوجته ياسمين عبد العزيز بسبب معجبة، ما اضطر ياسمين للرد عليها بعد أن أثارت غضبها.

وكان العوضي قد نشر قبل أيام صورة له عبر حسابه الخاص في «إنستجرام»، من كواليس أحد أعماله، وبعد مرور أيام عدة على نشر الصورة، علّقت عليها إحدى معجباته بطريقة أثارت غـضب زوجته ياسمين عبد العزيز.

ما اضطره إلى حذف الصورة، حيث غازلت الفتاة العوضي من خلال تعليق جرئ جدًا… ولم يرد العوضي عليها

بل ردّت ياسمين عبد العزيز بتلقائية قائلةً: “نعم”، واستخدمت ” إيموجي” لتعبّر عن استيائها من تعليق الفتاة ولإيقافها عند حدّها.

وتفاعلت الجماهير على رد ياسمين عبدالعزيز: ست مصرية أصيلة، جدعة والله بتغير على جوزها، حقها طبعا

ياسمين عبدالعزيز والعوضي في ظهور رومانسي جديد

عقب مرور أكثر من شهر على أزمة تجدد مرض ياسمين عبدالعزيز، وغيابها عن دراما رمضان 2022، وحتى قلة التفاعل الكبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، عاد الثنائي ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، لمنصات مواقع التواصل الاجتماعي، من جديد برسائل عٍدة من الدعم والحُب، يؤكدان من خلالها مدى استقرار علاقتهما العاطفية.

وفي أول ظهور للفنانة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، سويًا بعد غياب نشاطهما على مواقع التواصل الاجتماعي نشرت الأولى اليوم، صورة جديدة رومانسية جمعتها بزوجها خلال وجودهما على أحد الشواطئ الساحلية، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» متضمنة إيموجي تعبيري «قلب» فقط، وسط تفاعل الآلاف من متابعيها وعلى رأسهم نجوم الوسط الفني، ولم تمر ساعات إلا ورد الأخير بصورة أخرى رومانسية جديدة لهما داخل سيارته.

وعلى الفور، تفاعل الجمهور والوسط الفني مع ظهور الثنائي مُجددًا للمرة الأولى عقب الأزمة الأخيرة، متمنين لهم التوفيق.

مرض ياسمين عبدالعزيز

وكانت الفنانة ياسمين عبد العزيز أعلنت مؤخرًا إصابتها بوعكة صحية جديدة ذكّرت من خلالها الجمهور بأزمتها الأولى بسبب معاناتها مع متلازمة أكياس الشكولاتة، التي أبعدتها عدة أشهر عن الساحة والظهور، إذ نشرت صورة لها على موقع تبادل الصور «إنستجرام»، وهي بإحدى الغرف في المستشفى، معلقة: «أهم حاجة في الدنيا الصحة.. نعمة كبيرة» ولم تصرح بأي تفاصيل أخرى جديدة.

غياب ياسمين عبدالعزيز عن دراما رمضان 2022

الجدير بالذكر أن ياسمين عبدالعزيز غابت عن المشاركة في رمضان الماضي رغم النجاح الكبير الذي حققته في مسلسلها «اللي مالوش كبير»، الذي عرض في موسم دراما رمضان 2021، وشاركها البطولة أحمد العوضي، خالد الصاوي، دينا فؤاد، خالد سرحان، محمود حافظ، فتوح أحمد، هدى الإتربي، دنيا عبدالعزيز، إيمان السيد، وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.

ياسمين والعوضي في عمل فني جديد رمضان 2023

وعلى الصعيد الفني، وبعد تصالحهما مؤخرًا، تعود النجمة المصرية ياسمين عبدالعزيز للتعاون مع زوجها الفنان أحمد العوضي في عمل فني جديد.

حيث تعـاقد الثنائي على بطولة مسلسل جديد لعرضه في دراما رمضان 2023، وذلك بعد النجاح الجماهيري الكبير الذي حققه الثنائي في مسلسل “اللي مالوش كبير” في رمضان قبل الماضي. وهذا ما أعلنه أحمد العوضي عبر «فيسبوك».

وبهذا تنضم ياسمين عبد العزيز للفنانين المصريين الذين قرروا خوض السباق التليفزيوني لشهر رمضان 2023 القادم، مثل منى زكي، وكريم عبد العزيز، وأحمد مكي، ودنيا عبد العزيز، ومحمد رمضان، وأمير كرارة، ومصطفى شعبان، وروجينا، وحمادة هلال.

ولم تقدم ياسمين أي عمل العام الماضي وذلك بسبب انشغالها بتلقي العلاج والسفر إلى سويسرا، بسبب الأزمة الصحية التي مرت بها ووصفتها ياسمين بأنها شاهدت فيها الموت بعينها، كما لم يُشارك العوضي أيضا في دراما رمضان الماضي لانشغاله مع زوجته.

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