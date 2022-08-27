شكرا لقرائتكم خبر عن سيلفستر ستالون فى العرض الخاص لأحدث أفلامه Samaritan بعد طلب زوجته الطلاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شوهد الممثل الكبير سيلفستر ستالون لأول مرة منذ أن تقدمت زوجته المنفصلة جينيفر فلافين بطلب للطلاق مؤخرًا، وذلك بعدما ظهر بشكل مفاجئ في عرض فيلمه الجديد لفيلمه الجديد Samaritan في مدينة نيويورك، إذ بدا عليه عدم الاكتراث لما يتردد في وسائل الإعلام خلال الفترة الماضية بشأن أزماته العائلية.

وانفصل سيلفستر ستالون بعد 25 عامًا من الزواج عن جينيفر فلافين 54 عاما، بعدما طلبت الأخيرة الطلاق من النجم الأمريكى فى مقاطعة بالم بيتش بولاية فلوريدا.



سيلفستر ستالون فى العرض الخاص لفيلمه

وجاء هذا الطلب من جينيفر بتهمة إخفاء أصول الممتلكات بين الزوجين، تقول وثائق المحكمة: "بناء على المعلومات تورط ستالون فى الاستنفاذ المتعمد للأصول الزوجية مما كان له تأثير اقتصادى سلبى على ملكية الزوجية".. وفقا لما نشره موقع إنسايدر.

وقال ستالون: "نحب عائلتنا ونتعامل بشكل ودى وخاص مع هذه القضايا الشخصية" وعلقت فلافين: "سأعتز دائما بعلاقة استمرت أكثر من 30 عاما وأعلم أننا ملتزمان تجاه بناتنا الجميلات وأطلب الخصوصية لعائلتنا ونحن نمضى قدما بشكل ودى".

والتقت فلافين بستالون عام 1988 وجمعتهما علاقة حب استمرت 6 سنوات قبل أن ينفصلا بسبب الخيانة ليعودا بعدها عام 1995 وينجبا طفلتهما الأولى صوفيا ثم سيستين وسكارليت وفى مايو الماضى احتفل الزوجان بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لزواجهما قبل إعلان طلب الطلاق حاليا.