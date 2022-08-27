شكرا لقرائتكم خبر عن آسر ياسين يستمتع بممارسة التزلج على المياه.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان آسر ياسين عن هواية بحرية جديدة له، حيث نشر مقطع فيديو عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وهو يمارس رياضة التزلج على المياه، وبدا أسر مستمتعًا بهذه الرياضة للغاية حيث علق على الفيديو: "يلا بينا".



أسر ياسين يتزلج على المياه

ويأتى هذا بعد ظهور سابق للفنان آسر ياسين، فى صورة برفقة أبنائه، أثناء استمتاعهم بالبحر والشمس على متن يخت فى إجازتهم الصيفية، وعلق آسر - حينها - على الصورة التى نشرها عبر حسابه على "إنستجرام"، بكلمة واحدة، هي، "أولادى".

وفى وقت سابق ظهر النجم آسر ياسين، فى إطلالة صيفية وهربا من ارتفاع درجات الحرارة، وهو يمارس السباحة وسط المياه، مشوقا جمهوره ومتابعيه، معلقا على الصورة التى نشرها عبر حسابه على إنستجرام، قائلا: "لن تخمن أبدًا ما الذى سأفعله؟، مضيفا: "إنه القتال، النضال، الألم والخلاصة.. تحياتى لكل المحاربين".



أسر ياسين يخوض تجربة بحرية مثيرة

كما سبق وعلق الفنان آسر ياسين، على ترقية محامية النجم العالمى جونى ديب، بعد تغلبها على آمبر هيرد وتحقيق الفوز لديب، حيث إن ترقيتها جاءت على غرار ترقية شخصية ياسين فى النسخة العربية من مسلسل "سوتس"، حيث نشر آسر ياسين خبر الترقية من خلال ستوى انستجرام الخاص به وعلق عليه بـ "المسيرى زيدان".

وعرض لآسر ياسين مسلسل "الثمانية"، بطولة خالد الصاوى وريم مصطفى، على إحدى المنصات الرقمية، من إخراج أحمد مدحت، ويشار إلى أن أحداث المسلسل تدور حول عصابة إجرامية خطيرة تقرر اغتيال أحد أعضائها بسبب مخالفته الأوامر، كما تقتل ابنته ضمن الأحداث، فيقرر الانتقام بمساعدة أحد أعضاء وحدة مكافحة الجرائم.



اسر ياسين يستمتع بإجازته فى البحر