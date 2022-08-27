شكرا لقرائتكم خبر عن منظم حفل تامر حسنى في السعودية: الأنجح والأقوى بالمملكة هذا العام.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حمزة نصر، منظم حفل السعودية، للنجم تامر حسنى، أنه الحفل الأنجح والأقوى لهذا العام بالمملكة العربية السعودية، حيث أنه الأكثر ازدحاماً والأغلى بيعاً، قائلًا:" رغم مجيء النجوم الأجانب العالميين إلى السعودية، إلا أن العربى الوحيد الذى تكتسح حفلاته أى فنان أجنبى، هو النجم المصرى تامر حسنى"

وقال منظم حفل تامر حسنى في السعودية، إن نجم الجيل تم تقديمه ووصفه على مسرح السعودية، بأنه "حبيب الشعب السعودى".

وقدم تامر حسنى، خلال الحفل، أشهر أغنياته، ولأول مرة ألبوم "عشأنجى" الجديد، فيما تفاعل معه الحضور وكانوا يرددون بصوت مرتفع جداً كلمات أغانى ألبومه الجديد، بدوره، رد الفنان تامر حسنى عليهم: "لحقتوا تحفظوا الأغانى الجديدة امتى"، وفى مزحه لطيفة منه، "دا أنا نفسى لسه مش حافظها"، وأشعل تامر المسرح لأكثر من ساعتين وسط هتاف محبينه وحماسهم المستمر طوال الحفل.



الجمهورى السعودى يستمتع بحفل تامر حسنى



تامر حسنى فى السعودية



تامر حسنى قبل الحفل



تامر حسنى يبهر الجمهور السعودى



تامر حسنى يتألق على المسرح بالسعودية



تامر حسنى يتفاعل مع الجمهور السعودى



جماهير حاشدة فى حفل تامر حسنى



حفل تامر حسنى فى السعودية



حفل ضخم لتامر حسنى فى السعودية