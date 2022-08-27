شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين عبد الوهاب تواجه أزماتها بفيلم كوميدى بعد 20 سنة من ميدو مشاكل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعيش النجمة شيرين عبد الوهاب حالة من النشاط الفني، على المستوى الغنائى والتمثيلى، وأعلنت شيرين عبد الوهاب عودتها للتمثيل مرة أخرى بفيلم كوميدى بعد غياب عن السينما لمدة 20 عاما، وغياب عن التمثيل بشكل عام منذ خوضها التجربة قبل 8 سنوات تقريبا، أما على المستوى الغنائى فطرحت مؤخراً أغنية "خاصمت النوم"، وأغنية "كلها غيرانة"، وأغنية "القماص".

شيرين عبد الوهاب قررت أن تواجه أزماتها التى تعرضت لها مؤخرا بصب كل اهتمامها فى العمل الفني وإرضاء جمهورها الذى غابت عنه لفترة طويلة بسبب تلك الأزمات، فصالحت جمهورها بحفلات غنائية كان آخرها فى مهرجان قرطاج الدولى بتونس، والذى يعد الحفل الذى أعاد الروح إليها من جديد بعد حالة السعادة التى سيطرت عليها بلقاء جمهورها.

لم تكتف شيرين عبد الوهاب بذلك ولكنها صالحت جمهورها فى المجال الغنائى بصوتها الجميل الذى يدخل القلوب بسلاسة، من خلال طرح 3 أغنيات هى "خاصمت النوم"، وأغنية "كلها غيرانة"، وأغنية "القماص"، كما كشفت عن طرح أغنية بعنوان "المترو" خلال الفترة المقبلة والتى ستكون بمثابة مفاجأة لجمهورها.

وبمفاجأة قوية، كشفت النجمة شيرين عبد الوهاب عن عودتها للتمثيل مرة أخرى من خلال فيلم كوميدى من تأليف الشاعر أيمن بهجت قمر، بعد غياب عن السينما 20 عاماً من خلال فيلم "ميدو مشاكل" مع النجم أحمد حلمى، وغياب عن التمثيل بشكل عام من خلال مسلسل "طريقى" منذ ما يقرب من 8 سنوات، ومن المتوقع أن يحوز هذا الفيلم اهتمام الجمهور لرؤية نجمتهم المفضلة.