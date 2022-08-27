بـ «المايوه».. للمرة الأولى حنان مطاوع تنشر صورة جديدة لها على شاطئ البحر.. شاهد كيف أطلّت!

كتب امير فتحي في السبت 27 أغسطس 2022 11:43 صباحاً - شاركت الفنانة حنان مطاوع، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، بصور من عطلتها الصيفية التي تقضيها في الساحل الشمالي.

واختارت حنان مطاوع الظهور ببوريكيني من تصميم هادية غالب باللون الأصفر والبينك ويصل سعر المايوه بـ 3646 جنيه.

وعلّقت حنان مطاوع على الصور قائلة: “أنا بعشق البحر زيك يا حبيبي حنون.. وساعات زيك مجنون ومهاجر ومسافر.. وساعات زيك حيران وساعات زيك زعلان.. وساعات مليان بالصبر أنا بعشق البحر”.

وكانت كلا من هبة مجدي ومنة عرفة وهنادي مهنا قد سبقن حنان مطاوع في ارتداء بوركيني هادية غالب ولكن باللون الأزرق والبنفسجي الفاتح وهو من أبرز صيحات الموضة لـ صيف 2022 في شواطيء مصر.

حنان مطاوع تكشف سر إبتعاد والدتها “سهير المرشدي” عن الساحة

من ناحية أخرى، وكشفت حنان مطاوع في وقت سابق عن سبب ابتعاد والدتها الفنانة الكبيرة سهير المرشدي عن الدراما خلال الفترة الماضية.

وقالت حنان مطاوع خلال لقاء لها مع برنامج “The Insider بالعربي“: “ماما غيورة جدًا على مسيرتها الفنية، ودايما بتقول إيه اللي يخليني أنزل إلا لو خطوة أو إضافة ليا، مش هنزل لمجرد الشغل، وهي متعففة جدًا، وعايزة دايمًا دور يستفزها علشان تشوفه وتعمله”.

وكانت آخر مشاركات الفنانة سهير المرشدي في الدراما من خلال مسلسل “طايع” والذي عرض في السباق الرمضاني عام 2018.

حنان مطاوع تحصد جائزة أفضل ممثلة

يُذكر أن الفنانة حنان مطاوع حصلت على جائزة أفضل ممثلة عن “فيلم قابل للكسر” من المهرجان الكاثوليكي للسينما.

وكتبت حنان، عبر حسابها بموقع “إنستجرام”: “الحمد لله، جائزة أفضل ممثلة عن فيلم قابل للكسر من المهرجان الكاثوليكي للسينما”

فيلم “قابل للكسر” تدور قصته حول امرأة تدعى “نانسي” تستعد للهجرة بعد عدة أيام لتلحق بأسرتها في كندا، وخلال تلك الأيام تمر بكثير من الأحداث، ويستعرض علاقتها بعدد من الشخصيات قبل سفرها، منهم صديقتها، والشاب الذي تحبه وعدد من المواقف.

“قابل للكسر” تأليف وإخراج أحمد رشوان، بطولة حنان مطاوع، رانيا شاهين، فاطمة عادل، عمرو جمال، خالد خطاب.

وشاركت حنان مطاوع في رمضان 2022 الماضي، بـ “مسلسل وجوه” بطولة أحمد وفيق، عابد العناني، ومن إخراج أحمد حسن وتأليف محمد علي ابراهيم.

وتنقسم أحداث المسلسل لحكايتين كلٌّ منهما 15 حلقة، فالحكاية الأولى كانت تمثل شخصية “سلمى” وعنوانها “وش تالت”، والحكاية الثانية تحت عنوان “ميتا فيرس”، وحقق المسلسل نجاحًا ملحوظًا خلال السباق الرمضاني المنقضي.

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