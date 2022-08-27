وليد توفيق يظهر برفقة ابنته الحسناء.. ورثت جمالها من والدتها ملكة جمال الكون – «شاهد»

كتب امير فتحي في السبت 27 أغسطس 2022 11:43 صباحاً - احتفل الفنان وليد توفيق بعيد ميلاد ابنته نورهان عبر حسابه الخاص بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام».

ظهر وليد برفقه ابنته وأضاف تعليق على الصورة قال فيه “كل عام وإنت نور عيوني وروح قلبي .. كل عام وإنت الفرح بحياتي .. كل عام وأنت الحب الأجمل الذي منحني إياه ربي .. بحبك يا بابا وإن شاء الله عقبال الميه”.

وتفاعل الجمهور مع الصورة وأشاد عدد كبير منهم بجمالها خاصة وأنها تشبه والدتها اللبنانية ملكة جمال الكون السابقة جورجينا رزق.

يُذكر أن وليد توفيق يشارك متابعيه بالعديد من الصور الخاصة بابنته نورهان عبر السوشيال ميديا، وفي إحدى المرات ظهرت برفقة شقيقها الوليد وكان يتوسطهما أخوهما علي الابن الأكبر لجورجينا من زوجها الأول حسن سلامة.

وليد توفيق يكشف تفاصيل زواجه من جورجينا رزق

من ناحية أخرى، كشف الفنان وليد توفيق خلال لقاء مع برنامج “مراحل” على قناة sbc أن زواجه من ملكة جمال العالم لعام 1971 جورجينا رزق كان في بدايته ”عرفيًّا“ ولم يكن بطريقة رسمية، وذلك بسبب ظروف معينة لم يكشف تفاصيلها.

وأضاف أن “الزواج في السر العرفي لم يستمر وعقب مدة قصيرة وثق الزواج وسافر مع زوجته وأعلن الزواج منها رسميًّا“.

يُشار أن وليد توفيق يعد الزوج الثاني في حياة جورجينا رزق حيث سبق لها الزواج ولكن تم إغتيال زوجها الاول على يد العدو الإسرائيلي، ولديها من تلك الزيجة إبن وحيد وهو “علي” ثم تزوجت جورجينا من الفنان اللبناني وأنجبت نجلين، هما: “وليد جونيور، ونورهان” .

وقبل وليد توفيق تلقت جورجينا عروضاً للزواج من 4 رجال أغنياء ويملكون طائرات خاصة لكنها رفضتهم جميعاً وكانت طريقها هي ووليد نحو الزواج سهلة نسبيًا خاصة أنها اعتنقت الدين الإسلامي في زواجها الأول.

علاقة وليد مع إبن جورجينا البكر “علي” ممتازة، ولا مشكلة لديه بأنه من زواج آخر بل على العكس يؤكد توفيق أن علي لديه مكانة خاصة في قلبه.

وليد توفيق يختار فنان لبنان الأول

خلال اللقاء عرض علي العلياني مقدم البرنامج على وليد توفيق صورًا للفنانين اللبنانيين عاصي الحلاني ووائل كفوري وراغب علامة، وطلب منه المضيف اختيار فنان لبنان الأول من بينهم.

وأجاب توفيق بأن ”الفنانين الثلاثة من النجوم الكبار ومن نجوم الصف الأول في بلده لبنان، ولكنه يرى أن وائل كفوري هو فنان لبنان الأول في الوقت الحالي“.

وليد توفيق يكشف حجم ثروته وخسارته لأمواله

وعندما سئل عن حجم ما فقده من أموال في البنوك اللبنانية قال “تقريبا كل الي جنيته تقريبا، أنا وكثير غيري لبنانيين وعرب، اهم شي كان بلبنان كانت ثقة الناس بالمصرف اللبناني والمصارف اللبنانية..”

وتابع قائلا: “بقولوا مش مفقودين بقولوا موجودين بس عم يقبضونا كل يوم مبلغ صغير وبقولوا هالشي ممكن نقبضه بعدين بس لا يعلم إلا الله عز وجل..”

وردا على سؤال من مضيفه حول كم رصيده في البنك، أجاب الفنان اللبناني: “يعني ما فوق الـ20 مليون تقريبا دولار..”

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