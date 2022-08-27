شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من طليقة جورج الراسى بعد وفاته.. وسلطان الطرب ينعيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى سلطان الطرب جورج وسوف المطرب اللبنانى جورج الراسى، وكتب على حسابه على "تويتر"، "شو هالخبر الحزين صباح اليوم، كتير بكّير يا جورج.. الله يصبّر أهل الفنان جورج الراسى على هالكارثة وأهل الصبية يللى كانت برفقتو.. خالص التعازى لكل محبى ‫جورج الراسى".

كما نشرت جويل حاتم، طليقة الفنان جورج الراسى، الذى توفى صباح اليوم فى حادث سير مروع على طريق عام المصنع، أول تعليق لها عبر "ستورى" تطبيق "واتس آب"، "بليز عم برجف، ما قادرة أرد بليز، يسوع، ساعدونى"، وذلك حسبما نشر موقع onetvlebanon.



جورج وسوف ينعى جورج الراسى



تعليق طليقة جورج الراسي

وتوفى صباح اليوم، السبت، الفنان اللبنانى جورج الراسى، فى حادث سير مروع على طريق المصنع بالقرب من الأمن العام وتوجه عناصر الدفاع المدنى الى مكان الحادث.

وتوفيت أيضًا على الفور الفتاة التى كانت ترافق جورج فى مشواره، وكشفت الصور التى تم نشرها على المواقع الصحفية اللبنانية ان الحادث ضخم جدا ويبدو أن جورج كان هو يقود السيارة قبل أن يفقد السيطرة عليها.



المطرب اللبنانى جورج الراسى

ونقل الدفاع المدنى الجثتين إلى مستشفى تعنايل الحكومي، بعد وقوع الحادث بين على الحدود اللبنانية السورية حيث كان عائد جورج الراسى من إحياء حفله بسوريا،

ولد جورج الراسى فى عائلة فنية فوالده عازف عود، وتمكن من متابعة قدراته الصوتية والفنية. وأول عقد أمضاه جورج الراسى كان فى عمر الـ16 عاما مع نادى "أوبسيون"، لإحياء حفلات فنية إذ كانت هى فرصته الأساسية للقاء الجمهور.



جورج الراسى وطليقته

التقى جورج الراسى عام 1995 بالملحن المشهور سمير قبطي، وأقنعت قدرات جورج سمير، ليصير الأخير منتجه الخاص، فكانت أول ثمرات هذ التعاون أغنية "مين يا حبيبى مين". وبعدها تدرب على اليد الموسيقار شاكر الموجى حيث تمكن بالتعاون معه من إنزال البوم "حكاية" الذى كانت معظم أغانيه ملحنة من قبله.



تحطم سيارة جورج الراسى