شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعضاء لجان تحكيم مسابقات مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثلاث مسابقات لكل مسابقة لجنة تحكيم خاصة في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الـ 29 ، ويتنافس في تلك الدورة 44 عرضا مسرحيا من كل دول العالم ، وتكونت لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للمهرجان من المخرج الكبير خالد جلال رئيسا، وعضوية كل من : الفنان الأردني علي عليان، والكاتبة الكويتية نرمين الحوطي، الفنان السويدي Karl Birger Leonardo، والمخرج الإيطاليDanil Cremoonte، والفنان البولندي Dawid Tomas Zkozlowski، والفنان الإنجليزي Richard Talbot.

أما لجنة مشاهدة تلك المسابقة فتكونت في العروض المصرية من: الدكتور حاتم حافظ، الناقد محمد مسعد، الفنان مناضل عنتر، المخرج هاني عفيفي، الفنان أكرم نجيب (مقرر اللجنة)، ولجنة مشاهدة العروض العربية تكونت من: المخرج ناصر عبدالمنعم، المخرج هاني المتناوي، الناقدة رشا عبدالمنعم، السينوغراف محمود صبري، الفنان هشام عباس (مقرر اللجنة)

أما لجنة مشاهدة العروض الأجنبية تكونت من : المخرج عصام السيد، المخرج والسينوغراف عمر المعتز بالله، الناقد باسم عادل، الناقد خالد رسلان، الفنان إسلام عوض (مقرر اللجنة)

أما مسابقة العروض القصيرة فكانت لجنة المشاهدة مكونة من : د.أسماء يحيي ، مهندس الديكور حازم شبل ، د. محمد الشافعي ، وتتكون لجنة تحكيم هذه المسابقة من : الفنان محسن منصور (رئيسا ) ، وعضوية كل من : د. أسماء يحيي ، ومهندس الديكور حازم شبل .

أما مسابقة عروض نادي المسرح التجريبي فكانت لجنة المشاهدة والتحكيم مكونة من : المخرج الفنان أحمد طه ( رئيسا ) وعضوية كل من : الكاتب سعيد حجاج ، مصمم الديكور عمرو الأشرف ، المخرج والفنان شادي الدالي .

الدورة (29) لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي تحمل اسم المسرحي العالمي بيتر بروك ،و تقام في الفترة من 1 حتى 8 سبتمبر، برئاسة الدكتور جمال ياقوت، وتحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني.