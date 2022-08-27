بالصور.. تفاصيل وفاة جورج الراسي في حادث مأسوي.. وفنانون: "وجع وكارثة"

محمد اسماعيل - القاهرة - لقي المغني اللبناني، جورج الراسي، شقيق الممثلة نادين الراسي وطليق عارضة الأزياء جويل حاتم مصرعه، جراء حادث مأسوي على طريق الحدود اللبنانية- السورية، خلال عودته من الشام بعد انتهاء حفله هناك

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، عبر موقعها الإلكتروني، أن جورج الراسي توفي أثر اصطدام سيارته بحاجز وسطي في محلة المصنع في النقطة الفاصلة ما بين الحدود اللبنانية والسورية، بينما كان قادما من الحدود السورية، كما توفيت سيدة كانت برفقته.

وكشف الدفاع المدني اللبناني في تغريدة عبر تويتر، عن الحادث دون تحديد هوية الضحيتين، إلى أن عناصره استعانوا بمعدات الإنقاذ الهيدروليكية نظراً إلى تضرر هيكل السيارة بشدة نتيجة قوة الحادث، وقد نقلوا الجثتين إلى المستشفى في بلدة تعنايل المجاورة.

وأظهرت صور تداولتها وسائل الإعلام اللبنانية، تضرر سيارة جورج الراسي السوداء اللون بشكل كبير، حيث تحطمت مقدمتها بشكل كبير.

وكشفت جريدة النهار اللبنانية عن مصادر في الدفاع المدني أن "الحادث وقع في تمام الساعة الخامسة و16 دقيقة فجراً، ما بين الحدود السورية- اللبنانية، وبسبب تحطم السيارة بشكل كامل اضطر عناصر الصليب الأحمر والدفاع المدني إلى استخدام أدوات حادة و٣ آليات لانتشال الجثتين، حيث استغرقت العملية نحو 40 دقيقة".

ونعت الفنانة نانسي عجرم الفنان الشاب في تغريدة لها: "ما أبشع هالخبر!!! ما في كلام يعبّر، الله يرحم جورج ويصبر عايلته. ما حدا بيعرف حجم الوجع! الله يقويكي وانشالله تكون نفسه بالسما".

كما نعاه الفنان جورج وسوف عبر حسابه بتويتر :"شو هالخبر الحزين صباح اليوم، كتير بكّير يا جورج. الله يصبّر أهل الفنان جورج الراسي على هالكارثة وأهل الصبية يللي كانت برفقتو. خالص التعازي لكل محبّي جورج الراسي".

وكتبت الفنانة إليسا عبر تويتر :"الله يرحم جورج الراسي ويصبر عيلتو وأهلو. خبر بشع وشب بأول عمرو بيكون ضحية حوادث السير اللي عم تسرق خيرة شبابنا. نفسو بالسما يا رب وتعازي الخاصة للصديقة نادين"

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