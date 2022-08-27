مصرع الفنان اللبناني جورج الراسي في حادث سير مروع

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

لقي الفنان اللبناني جورج الراسي مصرعه صباح اليوم السبت ، إثر حادث سير مروع أثناء عودته من إحدى الحفلات التي كان أحياها في سوريا.

ويبلغ الفنان جورج الراسي 40 عامًا، ونقلت قناة "العربية" عن أن سيارته اصطدمت بالحاجز الوسط على الطريق الفاصل بين الحدود اللبنانية والسورية.

كما توفيت معه في الحادث سيدة شابة تدعى زينة كانت بداخل السيارة التي يقودها الفنان جورج الراسي.

وانتقلت قوات الدفاع المدني إلى مكان الحادث وتم العثور على محتويات للفنان جورج الراسي وفحص سيارته المحطمة في الحادث.