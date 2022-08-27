على الشاطئ.. منى زكي تودع الصيف (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شاركت الفنانة منى زكي، جمهورها ومتابعيها، صورًا لأحدث إطلالاتها الصيفية، وذلك عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابها بموقع "إنستجرام".

وظهرت الفنانة منى زكي على أحد الشواطئ، وعلّقت على إطلالتها: " وداع الصيف".

يذكر أن آخر أعمال منى زكي فيلم "العنكبوت" بطولة أحمد السقا وظافر العابدين، ريم مصطفى، محمد ممدوح، ظافر العابدين، يسرا اللوزي، محمد لطفي، أحمد فؤاد سليم، زكي فطين عبدالوهاب، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.

كما شاركت في بطولة فيلم "أصحاب ولا أعز"، بطولة نادين لبكي، إياد نصار، ديامان بو عبود، عادل كرم، فؤاد يمين، تأليف فيليبو بولونيا، إخراج وسام سميرة.