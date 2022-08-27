شكرا لقرائتكم خبر عن 28 إصدارًا يقدمها مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى فى دورته التاسعة والعشرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي برئاسة الدكتور جمال ياقوت عددًا من الإصدارات المتنوعة في دورته الـ"29"، وصل عددها إلي 28 إصدارًا لكُتَّاب من جنسيات مختلفة من دول العالم ما بين ترجمات لمسرحيات، ودراسات وأبحاث علمية في المسرح وعلومه.

وكشفت الدكتورة أسماء يحي الطاهر عدد الاصدارات وتفاصيلها قائلة : الإصدارات هذه الدورة كثيرة ومتنوعة فلدينا كتاب (مسرح بيتر بروك) تحرير وإعداد د. بشارعليوى، (مسرحيات ميكروتياترو) ترجمة د. خالد سالم، مسرحيات افريقية معاصرة) ترجمة د. اسماء يحيى الطاهر، ( الاختباء في النور) تجارب ما بعد حداثية من المسرح الإيطالي ترجمة وائل فاروق، (يوجين يونسكو ) المسرح المضاد ملاحظات وملاحظات مضادة ترجمةد. سعيدكريمي، (من الميكرودراما الي المسرح المضاد ) دراسة وترجمة د. دعاء عامر،( المسرح ..التجريب والتكنولوجيا ) عندما يتخاصم الإنسان والصورة علي الخشبة ترجمة وتقديم د. محمد سيف، (

مسرح بيتر بروك بين التجربة الافريقية وشكسبير ) ترجمة وتقديم د. محمد سيف. ومن الإصدارات أيضا كتاب ( المسرح وتقنية الاتصالات والمعلومات المسرح.. الرقمي نموذجا ) تأليف د.سباعي السيد،( جماليات التقنيات الرقمية في تشكيل العرض المسرحي العالمي) تأليف د.محمد كاظم هاشم، (العلاقة بين الوسائط الرقمية ومفهوم المحاكاة في فضاء العرض المسرحى) تأليف محمود صبري، (توظيف الصورة الرقمية في العرض المسرحي بين الفعل الدرامي والوسائطية) للكاتبة الأردنية د. نجوى ابراهيم قندقجي.

ويصدر المهرجان أيضا كتاب (خطاب الأجساد المهجنة في الفنون الأدائية المعاصرة تأليف نوران مهدي عبد العزيز عزيز ، (الواقع الافتراضي وأداء الممثل في المسرح الرقمي ) تأليف د.علي محمد عبيد ، (الضوء وتشكيل الفراغ) تأليف عمرو الأشرف،( العلاقة بين الوسائط الرقمية ومفهوم المحاكاة في فضاء العرض المسرحي ) تأليف محمود صبري ، ( التجريب المسرحي والتطور التكنولوجي ) أبحاث المحاور الفكرية / مجموعة مؤلفين ،وإعداد يسري حسان ، ( نصوص تجريبية ) القائمة القصيرة لمسابقة كتابة النصوص المسرحية التجريبية القصيرة " ثلاث أجزاء " مجموعة مؤلفين ، واعداد / يسري حسان ، (مسرح السايبورج) تقاطعات الجسم / التكنولوجيا في الأداء متعدد الوسائط ، تأليف جينفر باركر ستاربك ، ترجمة أحمد عبد الفتاح .

ومن الإصدارات أيضا : ( نصوص العروض القصيرة ) مجموعة مؤلفين / إعداد يسري حسان ، مسرحية ( عندما يكتب الريبوت مسرحية ) ترجمة هايل علي المذابي ، ( مؤتمر الطيور ) ترجمة عبد الغني داود ، (دراماتورجيا العرض في أصل مسيرة مخرج ) ترجمة د. قاسم بياتلي، (بيتر بروك الضجر هو الشيطان ) آراء في المسرح ترجمة وتقديم د.محمد سيف ، بالإضافة لكتاب( دليل المهرجان ) .

الدورة (29) لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي تحمل اسم المسرحي العالمي بيتر بروك ،و تقام في الفترة من 1 حتى 8 سبتمبر، برئاسة الدكتور جمال ياقوت، وتحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني.



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