شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المطرب اللبنانى جورج الراسي في حادث سير مروع.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفي صباح اليوم السبت الفنان اللبناني جورج الراسي بحادث سير مروع على طريق المصنع بالقرب من الامن العام وقد توجه عناصر الدفاع المدني الى مكان الحادث.

وتوفيت ايضا على الفور الفتاة التي كانت ترافق جورج في مشواره، وكشفت الصور التي تم نشرها علي المواقع الصحفية اللبنانية ان الحادث ضخم جدا ويبدو ان جورج كان هو يقود السيارة قبل ان يفقد السيطرة عليها.

ونقل الدفاع المدني الجثتين الى مستشفى تعنايل الحكومي، بعد وقوع الحادث بين علي الحدود اللبنانية السورية حيث كان عائد جورج الراسي من احياء حفله بسوريا، وذلك وفقا لما نشره "onetvlebanon".

ولد جورج الراسي في عائلة فنية فوالده عازف عود، وتمكن من متابعة قدراته الصوتية والفنية. وأول عقد أمضاه جورج الراسي كان في عمر الـ16 عاما مع نادي "أوبسيون"، لإحياء حفلات فنية إذ كانت هي فرصته الأساسية للقاء الجمهور.

التقى جورج الراسي عام 1995 بالملحن المشهور سمير قبطي، وأقنعت قدرات جورج سمير، ليصير الأخير منتجه الخاص، فكانت أول ثمرات هذ التعاون أغنية "مين يا حبيبي مين". وبعدها تدرب على اليد الموسيقار شاكر الموجي حيث تمكن بالتعاون معه من إنزال البوم "حكاية" الذي كانت معظم أغانيه ملحنة من قبله.