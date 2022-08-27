وفاة الفنان جورج الراسي بحادث سير مروع!

كتب امير فتحي في السبت 27 أغسطس 2022 08:47 صباحاً - توفي صباح اليوم السبت الفنان اللبناني ​جورج الراسي​ بحادث سير مروع على طريق المصنع بالقرب من الحدود السورية وقد توجه عناصر الدفاع المدني الى مكان الحادث.

وتوفيت ايضا على الفور الشابة التي كانت ترافق جورج في السيارة. وقد تم تداول صور من مكان الحادث أظهرت ان الحادث كان كبير جدا ويبدو ان جورج كان هو يقود السيارة قبل ان يفقد السيطرة عليها.

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني أفادت صباح اليوم عبر “تويتر” عن سقوط قتيلَيْن جراء اصطدام سيارتهما في الفاصل الاسمنتي عند نقطة المصنع الحدودية – البقاع.

وعمل عناصر الدفاع المدني مركز المصنع على سحبهم من داخل السيارة ونقلهما الى مشفى تعنايل العام.

من هو جورج الراسي؟

جورج خليل الراسي هو مغني لبناني من مواليد عام 1982 وهو شقيق الفنانة نادين الراسي، وزوج عارضة الأزياء البرازيلية اللبنانية الأصل جويل حاتم ولديهما طفل اسمه «جو»، وانفصلو عن بعض مؤخرا.