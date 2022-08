شكرا لقرائتكم خبر عن آن هاثاواى تتعاقد على بطولة فيلم جديد بعنوان The Idea Of You والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اهتمت المواقع العالمية مؤخرًا بتعاقد الممثلة آن هاثاواي على بطولة فيلم جديد خلال الفترة المقبلة يحمل اسم The Idea Of You مثلما ذكر تقرير موقعavclub الذى أكد أن الفيلم مأخوذ من كتاب رومانسي من تأليف Harry Styles. وبهذا يضاف العمل إلى أكثر من مشروع آخر تخوض به ان هاثاوى دور البطولة ما بين السينما والدراما، حيث من المنتظر أن يطرح لها فيلم آخر تشارك فيه البطولة مع جيسيكا شاستين هو Mother's Instinct. وكانت تألقت الممثلة آن هاثاواي وجيسيكا شاستين مرة أخرى بأناقة الستينيات في مجموعة صور جديدة من فيلمهما الجديد Mother's Instinct حيث ارتديا أطقم مميزة أعادت المشاهدين لروح الموضة في زمن الستينيات، وارتدت آن هاثاوى تي شيرت أبيض ضيق وتنورة بطول الركبة باللونين الأحمر والأبيض في جلسة التصوير السبت الماضى في نيوجيرسي.

ان هاثاوى وتأتى تلك التجربة فى عالم السينما بعدما كشفت الممثلة آن هاثاوي العديد من الأمور حول حياتها الخاصة خلال حوارها مؤخراً مع مجلة WSJ. Magazine، وأشارت إلى الفترة الصعبة التي قضتها أثناء فترة حملها بسبب مشاكل في الخصوبة والإنجاب، قائلة إنها فضلت عدم مشاركة متابعيها بلحظات حملها مضيفة : "دوماً ما كنت أنظر للأمر أنه مميز ويعتقد الكثيرون أنه سهل، ولكن حينما مررت بالتجربة فالأمر ليس سهلاً مطلقاً وبالتالي فضلت عدم مشاركة المتابعين بتلك اللحظات وكأني اضحك طوال الوقت".