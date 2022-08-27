يسري نصر الله عن "منعطف خطر": من أول لآخر حلقة مشدود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أشاد المخرج يسري نصر الله، بمسلسل "منعطف خطر" والذي حقق نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية، بالتزامن مع عرضه عبر منصة "شاهد vip".

وكتب نصر الله، عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "خلصت فرجة على (منعطف خطر).. من أول لآخر حلقة مشدود ومحكم وبيدي فرصة لكل الممثلين إنهم يتألقوا".

أضاف: "وشوفت أول حلقتين من (الليلة واللي فيها).. جرأة غير عادية.. سيناريو وإخراج وتمثيل مدهشين.. الدراما التلفزيونية العربية بقت حاجة تانية خالص".

مسلسل "منعطف خطر" مكون من 15 حلقة، وعرض عبر منصة "شاهد VIP" تأليف محمد المصري، وإخراج السدير مسعود، ومن بطولة باسل خياط وباسم سمرة وريهام عبد الغفور وأحمد ماهر ومحمد علاء وحمزة العيلي وسلمى أبو ضيف وآدم الشرقاوي وتامر نبيل وحنان سليمان وأحمد صيام وخالد كمال وغيرهم.

مسلسل "الليلة واللي فيها" مكون من 6 حلقات، وبطولة زينة، محمد شاهين، مطرب الراب أبيوسف، سماح أنور، علاء مرسي، آلاء سنان، بكري خالد، وليد حامد، شيما الشريف وغيرهم، تأليف محمد رجاء، وإخراج هاني خليفة.