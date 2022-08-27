رسالة مي عمر لـ محمد سامي في عيد ميلاده.. وشقيقته تعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

هنأت الفنانة مي عمر زوجها المخرج محمد سامي بمناسبة عيد ميلاده، وذلك عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

ونشرت مي عمر صورة رفقة زوجها محمد سامي وعلقت: "عيد ميلاد سعيد كل شئ في حياتي".

ومن جانبها علّقت شقيقته الفنانة ريم سامي، قائلة: "حبايبي".

كما علقت الفنانة هايدي كرم، قائلة: "عيد ميلاد سعيد عزيزي، ربنا يحفظكم".

يذكر أن آخر أعمال مي عمر في رمضان الماضي 2022، مسلسل "رانيا وسكينة"، بطولة روبي وصبا الرافعي، وأوتاكا، ومحمد رضوان، ونبيل نور الدين، وسليمان عيد، والعمل من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

وجدير بالذكر أن الفنان محمد رمضان أعلن في نهاية يونيو الماضي عن تعاونه مع المخرج محمد سامي في مسلسله الرمضاني المُقبل، الذي يحمل اسم "العمدة"، ونشر صورة تجمعه بـ"سامي" عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، وعلّق: "عملنا مع بعض مسلسل الأسطورة والبرنس.. ورمضان القادم بإذن الله ميعادنا معاكم بمسلسل العمدة، تأليف وإخراج محمد سامي، ثقة في الله نجاح".

كان مسلسل "نسل الأغراب" آخر أعمال المخرج محمد سامي، وعرض في الموسم الدرامي الرمضاني 2021، بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، دياب، محمد جمعة، فردوس عبدالحميد، إدوارد، نجلاء بدر، محمد علاء، أحمد مالك، أحمد داش، محمد مهران وأحمد فهيم وغيرهم.