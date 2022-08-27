شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسني يتألق بحفل غنائي في جدة بالسعودية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا النجم تامر حسنى حفلاً غنائيًا، مساء أمس الجمعة، في جدة بالمملكة العربية السعودية ضمن مجموعة حفلات فورها، وغنى تامر حسنى أشهر أغانيه وكذلك أغاني ألبومه الجديد "عشأنجى" و"هدلعنى" وغيرها من أغانى فيلمه الجديد "بحبك" المعروض حاليا.

وفي سياق متصل يعرض لتامر حسني في السينمات، فيلم "بحبك"، والذي يشهد أول تجارب تامر حسنى الإخراجية فى السينما، وهو من تأليفه وبطولته، ويشارك فى بطولته كل من: هنا الزاهد وحمدى الميرغنى ومدحت تيخة وهدى المفتى، أحمد عزمى، وتميم عبده وسمر محمد متولى، وعمرو صحصاح وعاليا راشد، شهد الشاطر، وآخرون، وتدور الأحداث حول حياة رجل يخوض قصتي حب، ويتخبط في حياته بين فتاتين، ويُظهر اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.

وقدم تامر حسنى العام الماضى فيلم "مش أنا" وهو فكرة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، وشارك في بطولته حلا شيحة، وماجد الكدواني، وسوسن بدر، وشيرين، وحجاج عبد العظيم، واسما سليمان محمد الجوهرى بجانب عدد من ضيوف الشرف، منهم إياد نصار، محمد عبد الرحمن، والسعودى فايز المالكى وعصام السقا.