شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تكلفة حفل زفاف جينيفر لوبيز وبن أفليك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يومًا تلو الآخر يخطف الثنائى بن أفليك وجينيفر لوبيز الأنظار منذ عودة علاقتهما الرومانسية من جديد، حتي تكللت بالزواج، في خطوة تأجلت سنوات عديدة منذ أن تم انفصالهما في عام 2004، ما يحدث ضجة كبيرة حولهما بمجرد ظهورهما معًا، سواء مع أي ظهور عادي أو مع احتفالهما بزواجهما في وقت سابق من الشهر الجارى.



لوبيز وبن افليك

موقع الديلي ميل بدور سلط الضوء على حفل زواج الثنائى الأخير، مؤكدًا أن سعر تكلفته وصل إلى 400 ألف دولار، وهو الحفل الذى شهد حضور مشاهير من أصدقاء الثنائى ممن حرصوا على الاحتفال معهما بتلك المناسبة.

وكان قد احتفل الثنائى جينيفر لوبيز، وبن أفليك، مؤخرًا بحفل زفافهما للمرة الثانية خلال أقل من شهر، حيث نشر موقع foxnews عدة صور من الحفل، سواء عن طريق التقاط صور المدعوين للحفل ممن حرصوا على التواجد برفقة الثنائى، أو صورة تم التقاطها لأشهر زوجين فى هوليود حاليًا، ظهرا فيها وهما يرتديا اللون الأبيض.

ومن أشهر المدعوين الذين حرصوا على الحضور الممثل مات ديمون الذى يعد أقرب أصدقاء بن أفليك، إذ التقطت عدة صور له وهو يرتدى الكاب ويتواجد بين المدعوين حينما وصل لمقر الحفل، بالإضافة لكيفن سميث وغيرهم من المشاهير.