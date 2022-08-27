شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين عبد الوهاب: عمرو دياب أحلى حاجة فى الدنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة شيرين عبد الوهاب، عبر خاصية "الاستوري" بحسابها على موقع إنستجرام، أحلى حاجة في الدنيا عمرو دياب، لتؤكد بذلك أن علاقتها مع الهضبة جيدة على عكس ما كان يشاع خاصة بعد أزمة حديثها في حفل عمرو يوسف وكندة علوش قبل سنوات.

فيما هنأت أيضا عبر خاصية الاستوري النجمة نوال الزغبي علي حفلها في قلعة صلاح الدين ضمن مهرجان محكى القلعة.

وفي سياق مختلف كانت باركت الفنانة شيرين عبد الوهاب لأيمن بهجت قمر لحصوله على البكالوريوس، وقالت: أنا كلمت الدكتور أشرف زكى وقولت له أنا كمان عاوزة أكمل تعليمى، واحنا صغيرين كنا بنكره الصحيان بدرى وحاجة جميلة إننا نرجع نكما دراستنا في السن ده.

كما أضافت خلال مداخلة ببرنامج معكم مع الإعلامية منى الشاذلى: دى خطوة جميلة من أيمن بهجت قمر إنه يكمل تعليمه في السن ده، وانا اعرفه من سنين كثيرة ممكن 20 سنة، وأنا بحسه أيمن ده ضنايا وهو طفل كبير وبسيط جدا وهادى وبيخلى باله من أصحابه وبيتابعهم ووقف معايا في أزمتى الأخيرة وبحب الجمهور كله وبحييه.

وتابعت: هنعمل فيلم كوميدى مع أيمن بهجت، احنا مرتبطين جدا ببعض ولازم كل يوم أتطمن عليه، ويتطمن عليا انا بفضل الهدوء والسكينة وابقى بعيدة عن الأضواء والسوشيال، وانا رفعت شعار لا حب مع الحياة ولا حياة مع الحب ولتسقط الرجالة، الحاجة الوحيدة اللى حبيتها واديتنى هي العمل، وليلة عاشوراء كانت ليلة كلها بركة والدعاء كان مستجاب ودعوات الناس وصلتلى ، نفسى أعيش في بيت فيه كل الناس اللى بحبهم كل أصحابى