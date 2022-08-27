شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله الرويشد يستعد لطرح أغنيتين جديدتين من ألحانه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المطرب الكويتى عبد الله الرويشد، لطرح أغنيتين جديدتين من ألحانه، الأغنية الأولى تحمل اسم "أعترف لك" وهى من كلمات على مساعد ومن ألحان عبد الله الرويشد، أما الأغنية الثانية تحمل اسم "ارجع"، وهى من كلمات عبد اللطيف البناى وألحان عبد الله الرويشد.

ويستعد عبد الله الرويشد لطرح أغنيات أخرى في مينى ألبوم يتكون من5 أو 6 أغنيات، ويغنى من ألحان خالد الشيخ، وألحانه أيضًا، وهناك تعاون للمرة الثانية مع الفنان عبد القادر الهدهود، أما الكلمات فستكون مع الشاعرة فتحية عجلان، وكذلك الشاعر على مساعد، والشاعر أحمد الصالح.

يذكر أن الفنان عبد الله الرويشد قد أحيا مؤخرًا حفلاً غنائيًا بالسعودية بمصاحبة النجوم داليا مبارك وفهد الكبيسى، وعبَّر فيها رويشيد عن محبته وامتنانه للجمهور السعودى، خاصة بعدما حققت الأغنية الوطنية "يا عمرى يا السعودية" أصداءً واسعة.

وكان المطرب الكويتى عبد الله الرويشد قد شارك من قبل فى أوبريت غنائى وطنى بعنوان "جايلك يا مصر " يقول فيه: "يا مصر جايلك أشكر جمايلك.. عمرك ما غيبتى فى القلب شايلك".

أوبريت "جايلك يا مصر" من تأليف وإنتاج الشاعر الكويتى عيسى العميرى الذى يظهر فى بدايته وألحان الموسيقار صلاح الشرنوبى ورعاية حازم بركة وغناء عبد الله الرويشد وديانا كرزون وأحمد سعد وشذا وتصوير محمد مصطفى ومونتاج شريف عادل وإخراج أيمن عبد المنعم.