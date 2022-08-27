"قمرين دول ولا عنين".. درة تنشر صورًا جديدة والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شاركت الفنانة التونسية درة زروق، جمهورها ومتابعيها، صورًا لأحدث إطلالاتها الصيفية، وذلك عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

ونالت إطلالة درة زروق، إعجاب جمهورها ومتابعيها، حيث علق أحدهم: "بموت في جمالك"، وعلّق آخر: "قمرين دول ولا عينين"، وثالث: "قمر بجد يا درة"، ورابع: "تحفة والله" وغيرهم.

يذكر أن درة عُرض لها مؤخرًا فيلم "جدران" على منصة "واتش إت"، تدور أحداثه في إطار من الرعب والإثارة والتشويق، تأليف هيثم الدهان وأحمد الدهان، إخراج محمد بركة، بطولة درة، نيقولا معوض، أحمد بدير، حنان سليمان، هند عبدالحليم، وفراس سعيد وغيرهم.