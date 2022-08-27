سلمى أبو ضيف تنشر صورا من كواليس "منعطف خطر".. والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شاركت الفنانة سلمى أبو ضيف، جمهورها ومتابعيها، صورا من كواليس تصوير مسلسل "منعطف خطر"، والذي حقق نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية، بالتزامن مع عرضه عبر منصة "شاهد vip".

الصور نشرتها "سلمى" عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلّقت قائلة: "كواليس منعطف خطر".

ونالت الصور إعجاب جمهورها، ومن بينها: "فخورين بيكي.. موهوبة للغاية.. تحفة يا سلمى حقيقي.. بنحبك جدا.. مسلسل تحفة بجد.. هتوحشينا يا سلمى" وغيرها.

مسلسل "منعطف خطر" مكون من 15 حلقة، وعرض عبر منصة "شاهد VIP" تأليف محمد المصري، وإخراج السدير مسعود، ومن بطولة باسل خياط وباسم سمرة وريهام عبد الغفور وأحمد ماهر ومحمد علاء وحمزة العيلي وسلمى أبو ضيف وآدم الشرقاوي وتامر نبيل وحنان سليمان وأحمد صيام وخالد كمال وغيرهم.