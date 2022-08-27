طبيب شيرين يكشف حقيقة معاناتها من الادمان.. فيديو

كتب امير فتحي في السبت 27 أغسطس 2022 03:50 صباحاً - وصف الدكتور نبيل عبد المقصود المشرف على علاج الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب الحفل الاخير الذي أحيته مؤخرا في مهرجان قرطاج بأنه كان بمثابة تحول جذري في حالتها النفسية، من بعد الأزمات التي مرت بها مؤخراً.

كما رد الدكتور عبد المقصود، خلال مقابلة مع برنامج “ET بالعربي”، على الشائعات التي تحدثت عن معاناتها من ادمان المهدئات كونه مختص في هذا المجال.

وقال الدكتور: “قولا واحدا شيرين لا تعاني من الادمان لازم الموضوع ده يتقفل يا جماعة صحيح الادمان ده مرض لكن مش موجود عندها”.

وعن حالة شيرين قال الدكتور “كانت داخلة في بداية انعزال واكتئاب ولو اتسابت كانت حتخش في اكتئاب جامد وشيرين شخصية مرهفة الاحساس وهي من النوع الذي يتأثر بكل حاجة”.

وعن زيادة وزنها قال “في ناس لما تنعزل تنقطع عن الاكل تماما وفي ناس لما يبقى عند مشكلة ياكل شيرين كانت من النوع اللي تنعزل وتاكل عشان كده وزنها زاد”.

ووجه الدكتور رسالة الى جمهورها قائلا “هي محتاجاكم ومحتاجة مساندتكم لانه لا تتخيلوا احساسها ورد فعل تصرفاتكم ومساندتكم ليها بيرجع عليها ازاي رد فعل ايجابي ولا مئة دكتور”.