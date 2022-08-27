شكرا لقرائتكم خبر عن لقطات جديدة من فيلم توم هانكس الجديد Pinocchio ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة ديزني، عن فيديو ترويجى جديد لـ فيلم الـ Live Action الجديدPinocchio الذى يقوم ببطولته الممثل العالمى توم هانكس، واحتوى الفيديو على مجموعة مختلفة ومتنوعة من اللقطات الترويجية للفيلم الجديد المنتظر، الذى من المقرر طرحه 8 سبتمبر المقبل على منصة ديزني بلس.

الفيلم من بطولة بنجامين إيفان أينسوورث، سينثيا إريفو، جوزيف جوردون ليفيت، كيغان مايكل كي، لورين براكو ولوك إيفانز، ومن المقرر طرحه في سبتمبر المقبل، ويلعب توم هانكس دور جيبوتو، وهو نحات الخشب الذي بنى ويعامل بينوكيو كما لو كان ابنه.

وعلى جانب آخر كشفت عدة تقارير أجنبية عن بيع كرة توم هانكس التى استخدمها فى فيلمه الشهير Cast Away الذى عرض عام 2000، بقيمة 308 آلاف دولار فى مزاد، لتتخطى كرة الطائرة التوقعات التى أعدها القائمون على المزاد، حيث تم وضع توقعات تصل لـ 60 ألف دولار.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة recentsworld، فإن كرة الطائرة الأشهر فى تاريخ السينما، والتى استخدمها توم هانكس فى عمل سينمائى حظى على اهتمام الكثيرين وحصد شعبية ضخمة، تم بيعها بمبلغ 308 آلاف دولار.