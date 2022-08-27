شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان لسيدة من جمهوره: حاسس إنى شايف أمى ويختتم حفله بأغنية نمبر وان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حاولت إحدى السيدات الوصول للنجم محمد رمضان، بعدما تخطت صفوف الحضور لتصل أمامه في حفل العلمين، وبدأت تدعو له وما كان منه إلا أن رد عليها قائلا: حاسس إني شايف أمي قدامي ربنا يخليكي ليا إحنا عايشين بدعائكم وتحية لكل أم قامت بتربية راجل بجد وبنت قد المسئولية.

وأنهى النجم محمد رمضان حفله بمدينة العلمين الجديدة والذي أقيم وسط حضور جمهوري كبير بأغنية "نمبر وان" وتفاعل معه الجمهور وهو يردد الأغنية، وبعد انتهائه منها قال لجمهوره: هتوحشني وهيوحشني جمهور العلمين.

وكان قد بدأ محمد رمضان حفله بمدينة العلمين الجديدة بأغنية "دخولنا مرعب" وسط حضور جمهوري كبير، وتفاعل الجمهور معه وردد معه الأغنية.

من ناحية أخرى يستعد النجم محمد رمضان لمناقشة قضية مهمة فى فيلمه الجديد "ع الزيرو" الذى يجمعه بالنجمة نيللى كريم ويكتبه مدحت العدل ويخرجه ماندو العدل، ويشارك في بطولته شريف دسوقى والطفل منذر مهران وعدد كبير من النجوم، وانطلق تصويره الأسبوع الماضى، حيث يتطرق رمضان إلى قضية مافيا الأعضاء البشرية في إطار اجتماعى تشويقى.

ويكسر فيلم "ع الزيرو" حاجز غياب محمد رمضان عن السينما الذى امتد لأربع سنوات كاملة، حيث تواجد رمضان خلال هذه السنوات بشكل متتال في الدراما التليفزيونية إضافة إلى اهتمامه بالغناء، سواء بتقديم أغنيات جديدة أو إحياء الحفلات الغنائية، بعدما قدم آخر أفلامه "الديزل" عام 2018، عرض له عام 2019 الجزء الثانى من فيلم "الكنز" والذى كان قد صوره عام 2017.